وزير الصحة يطالب البرلمان بتغليظ عقوبة المصانع والشركات الطبية المخالفة

طالب الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، البرلمان بإصدار تشريع يغلظ العقوبة على المصانع والشركات التى تنتج محاليل طبية أو أى منتجات طبية غير صالحة ومخالفة.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، : “ماينفعش أمسك أحد المخازن ونغلقه، وفى الآخر تكون العقوبة غرامة 50 جنيه”.

وأشار عماد، إلى أن هناك مصنعًا جديدًا للمحاليل الطبية، سيتم افتتاحه بعد 6 شهور، كما أن هناك ماكينة لإنتاج المحاليل الطبية موجودة فى شركة النصر، تنتج أكثر من مليون من المحاليل الطبية، وسيتم أخذ إنتاج منها فى 2 نوفمبر المقبل.

وعلق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، على حديث أحد النواب عن معاملة الأطباء للمرضى بشكل مهين بالمستشفيات الحكومية، قائلًا: إن رواتب الأطباء ضعيفة جدًا، موضحًا أن طبيب وزارة الصحة عندما يخطئ يتم إحالته للنيابة الإدارية، واعتبرها إهانة للطبيب.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون للمجلس، بأن يتم معاملة أطباء وزارة الصحة أسوة بأطباء الجامعات، وأن من يخطئ منهم يتم إحالته لمجلس التأديب وليس للنيابة الإدارية.