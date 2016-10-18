خالد صلاح يشيد بقرار الرئيس إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار: أول نقلة نوعية

أثنى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرار يعد أول نقلة نوعية منذ تشكيل وعمل الحكومة.

واستطرد: "بعض الناس بتتريق علينا علشان بنقول الحكومة لازم تشتغل، اللى هما إخوانا الكيادين اللى مش قاصدين مصر وبيقولوا انتو منافقين على فكرة وازاى بتقولوا الحكومة مش بتشتغل رغم إن دى جايبها الريس، وهما قاصدين إننا نشبط فى الريس، لذلك أنا بسميها المعارضة الكيادة، والنهارده السيسى خلى مجلس الاستثمار تحت رئاسته علشان يظبط هذا التقصير الموجود فى الحكومة".

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى الملف الاقتصادى تحت قيادته فى الفترة الحالية جاء فى توقيت مهم، لأنه لن يتم ضبط عجز الموازنة فقط من الإجراءات الضريبية والقيمة المضافة أو ترشيد الدعم، لكننا بحاجة إلى ما هو أبعد، حيث يكون هناك فائض بعد ضبط عجز الموازنة، وهذا الفائض لن يوجد إلا بدخول مستثمرين أجانب يعملون معنا".

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن قرار الرئيس السيسى بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، يعطى ثقة كبيرة جدا للمستثمرين بأن يستثمروا داخل الدولة.