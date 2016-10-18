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ضربة لمحتكرى السلع.. القبض على صاحب مصنع بحوزته 700 طن سكر بالجيزة

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ضربة لمحتكرى السلع.. القبض على صاحب مصنع بحوزته 700 طن سكر بالجيزة ضربة لمحتكرى السلع.. القبض على صاحب مصنع بحوزته 700 طن سكر بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

وجهت مديرية أمن الجيزة، ضربة قوية لمحتكرى السكر، وألقت القبض على صاحب مصنع غير مرخص بأبو النمرس،  بحوزته 700 طن سكر، اليوم الثلاثاء، وتم إخطار النيابة للتحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس تفيد تجميع صاحب مصنع بدون ترخيص يدعى " ع.ا" لكميات من السكر، وإعادة بيعها مرة أخرى واستخدامها فى تصنيع العصائر. 

وبالحصول على إذن من النيابة، تم ضبط مالك المصنع وبحوزته 700 طن سكر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق. 
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