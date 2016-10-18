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وزارة التموين تدعم دمياط بـ 5 طن سكر بسعر 6 جنيه للكيلو

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وزارة التموين تدعم دمياط بـ 5 طن سكر بسعر 6 جنيه للكيلو وزارة التموين تدعم دمياط بـ 5 طن سكر بسعر 6 جنيه للكيلو

>دمياط - عبده عبد البارى

دعمت وزارة محافظة دمياط بكمية  بـ5 طن سكر للبيع بسعر 6 جنيه للكيلو والتوزيع تحت اشراف مديرية التموين والوحدات المحلية .

وطلب الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بتوزيعها في القري والأماكن الأكثر احتياجا ، حيث وافق علي تخصيص 1 طن لمركز الزرقا يوزع منها نصف طن لقرية شرمساح، نصف طن لقرية الكاشف بمعرفة الوحدة المحلية ، نصف طن لقرية العطوي بمركز فارسكور ، 1 طن لمركز كفر سعد منها 250 كيلو لقرية كفر سعد البلد، نصف طن بالوسطاني، 250 كيلو لقرية العباسية ،250 كيلو لدلتا ماركت بدمياط الجديدة ، 250 كيلو بمجمع سومانيل برس البر ، 250 كيلو بمجمع ميناء دمياط .

كما تم تخصيص 1.5 طن لبندر دمياط منها نصف طن بمجمع الشرباصي، نصف طن بمجمع المظلوم، 250 كيلو بمجمع سوق الخضار، 250 كيلو بمجمع المدبولي، وتم تخصيص 250 كيلو بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ .

وأوضح المحافظ أن الوزارة ستقوم بتوفير كميات أخري جديدة إضافة إلي ما تم توفيره في الأسابيع الماضية ، وذلك في إطار السعي لتخفيف العبء عن المواطن والحد من ارتفاع الأسعار مؤكدا علي تكثيف الرقابة علي الأسواق ومجمعات توزيع السلع لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.


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