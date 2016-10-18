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نائب رئيس جامعة القناة يستقبل وكيل مديرية التعليم بالإسماعيلية

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نائب رئيس جامعة القناة يستقبل وكيل مديرية التعليم بالإسماعيلية نائب رئيس جامعة القناة يستقبل وكيل مديرية التعليم بالإسماعيلية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتور السيد عبد الحليم وكيل مديرية التعليم بالإسماعيلية، وذلك لبحث سبل التعاون بينهما.

وأكد الدكتور أبو النور، أن مديريه التربية التعليم مكملة لرسالة الجامعة و التعاون المشترك بينهما مستمر وبناء، فيما أعرب وكيل مديرية التعليم، عن سعادته بإنجازات جامعه قناة السويس وبالدور الخدمي والحيوي لتطوير منظومة التعليم و البحث العلمي معبرا عن أمله فى المزيد من التعاون مع المديرية.

وتقدم وكيل مديرية التعليم للجامعة بمقترح فتح برنامج لإعداد معلم اللغة الألمانية فى كلية الألسن أو التربية أو الآداب لإمداد وزارة التربية والتعليم بالكوادر وخاصة ان محافظة الإسماعيلية تعانى من النقص فى هذا المجال و وأكد الدكتور عاطف ابو النور ان الجامعة تدرس بالفعل ذلك و ان الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة كلف لجنه فى كليه الألسن لإعداد لائحة لفتح قسم للغة الألمانية.

وحضر المقابلة احمد محمد منسي موجه اللغة الألمانية بالإسماعيلية و الذي قدم إحصائية تفيد بان 5680 طالب وطالبة موزعين على فصول المرحلة الثانوية يدرسون اللغة الألمانية وأن المحافظة فى أشد الاحتياج أن يكون هناك كلية متخصصة لتخريج معلم فى اللغة الألمانية.

 


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