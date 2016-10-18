«التموين» تدعم دمياط بـ 5 طن سكر بسعر 6 جنيه للكيلو

دعمت وزارة التموين، محافظة دمياط، بكمية بـ 5 طن سكر، للبيع بسعر 6 جنيه للكيلو، والتوزيع تحت إشراف مديرية التموين والوحدات المحلية.

وطلب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بتوزيعها في القري والأماكن الأكثر احتياجًا، حيث وافق علي تخصيص 1 طن لمركز الزرقا، يوزع منها نصف طن لقرية شرمساح، ونصف طن لقرية الكاشف بمعرفة الوحدة المحلية، ونصف طن لقرية العطوي بمركز فارسكور، و 1 طن لمركز كفر سعد، منها 250 كيلو لقرية كفر سعد البلد، ونصف طن بالوسطاني، و250 كيلو لقرية العباسية، و250 كيلو لدلتا ماركت بدمياط الجديدة ، و250 كيلو بمجمع سومانيل برس البر، و250 كيلو بمجمع ميناء دمياط.

كما تم تخصيص 1.5 طن لبندر دمياط، منها نصف طن بمجمع الشرباصي، ونصف طن بمجمع المظلوم، و250 كيلو بمجمع سوق الخضار، و250 كيلو بمجمع المدبولي، وتم تخصيص 250 كيلو بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ.

وأوضح طه، أن الوزارة ستقوم بتوفير كميات أخري جديدة، إضافة إلي ما تم توفيره في الأسابيع الماضية، وذلك في إطار السعي لتخفيف العبء عن المواطن والحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا علي تكثيف الرقابة علي الأسواق ومجمعات توزيع السلع لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.