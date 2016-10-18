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جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن حلب يوم الجمعة

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جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن حلب يوم الجمعة جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن حلب يوم الجمعة

سوريا_أرشيفية

قال بيان للأمم المتحدة إن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ستعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمي من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور في مدينة حلب السورية.

وبحسب رويترز قدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس الذي يضم 47 دولة في جنيف.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن الخطاب البريطاني قال إن الجلسة الخاصة ضرورية “في أعقاب التدهور في الآونة الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان.”

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