بالصور..«كيرى» يقدم اعتذاره لعروسين لاجتماعه بفندق زفافهما

قدم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، اعتذاره لعروسين بسبب اجتماعه مع 9 وزراء خارجية آخرين، تزامن مع توقيت الزفاف فى فندق بوريفاج بالاس لوزان بسويسرا.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق التواصل الإلكترونى الأمريكى، بموقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، صورًا لوزير الخارجية أثناء تقديم الاعتذار للعروسين ومباركته لهما.

وكتبت الصفحة: “وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، يبارك ويقدم اعتذاره للعروس والعريس اللذين صاحب حفل عرسهما بعض الإزعاج بسبب المحادثات التى أجراها الوزير و 9 وزراء خارجية آخرين فى فندق بوريفاج بالاس فى لوزان بسويسرا”.