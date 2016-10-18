وزير الزراعة: تنازلنا عن 87 مليون و250 ألف جنيه لـ 1800 متعثر من صغار المزراعين

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن بنك التنمية والإئتمان الزراعى، قام بالتنازل عن 87 مليون و250 ألف جنيه، لصالح 1800 عميل متعثر من صغار المزراعين، بالإضافة إلى تسويات مديونيات للمتعثرين لـ12 ألف عميل متعثر بقيمة 600 مليون جنيه.

وأكد فايد، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالًيا، بمقر وزارة الزراعة، لاستعراض إنجازات الوزارة، أنه تم إقراض 790 عميل لصالح مشروع البتلو بقيمة 52 مليون جنيه، بفائدة 7 %، بالإضافة إلى تطوير 72 شونة لاستلام القمح المحلى من المزراعين، وتم توقيع بروتوكول بين بنك التنمية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، لصالح المشروع القومى لإقراض وتنمية المشروعات الصغيرة “مشروعك “.