خبير عسكري: القوات لا تستطيع السيطرة على المحور الغربي أثناء تحرير الموصل

قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور، علاء النشوع، إن محاور قتال تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، ترتكز على ثلاثة محاور الجنوبي والشرقي والشمال الشرقي.

وأضاف النشوع، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل ستكون بعد منتصف هذا الشهر، لافتًا إلى أن المحور الغربي لم تستطع القوات العراقية السيطرة عليه، لكونه مفتوحًا مع سورية بطريقة كبيرة، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى قوات أمنية عراقية كثيرة حتى نستطيع السيطرة عليه.

وأوضح النشوع، أن القوات الأمنية العراقية لا تستطيع أن تغطي تلك المنطقة الغربية الموجودة مع سورية، نظرًا لاتساع المساحة.

وأشار النشوع، إلى أن غرفة العمليات التي يتم تجهيزها لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية، وقوات التحالف.