«القاهرة السينمائي» يعرض أفلامًا تسجيلية عن ناصر والأرمن المصريين

تهتم الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالأفلام التسجيلية، سعيا لتلبية كافة الأذواق السينمائية، إذ تعرض ضمن فعاليات الدورة المقرر انطلاقها في 15 نوفمبر المُقبل، أفلاما تسجيلية مصرية وعالمية.

ويتصدر القائمة التي اختارتها إدارة المهرجان الفيلم الأمريكي ” جمهورية ناصر .. بناء مصر الحديثة Nasser’s Republic: The Making of Modern Egypt”، للمخرجة ميشال جولدمان التي قدمت قبل 15 عاماً فيلماً آخر يرتبط بمصر هو «أم كلثوم .. صوت يشبه مصر، وفي فيلمها الجديد تعرض جولدمان مشاهد ولقطات نادرة حول الزعيم جمال عبدالناصر، وترصد مسيرته من الميلاد حتى الوفاة.

ويشارك المخرج المصري وحيد صبحي بفيلم «نحن مصريون أرمن We’re Egyptian Armenians»، والذي يرصد فيه تاريخ الطائفة الأرمنية في مصر، وإسهام أفرادها في تاريخ الاقتصاد والثقافة والسياسة المصرية، منذ نزوح آلاف منهم إلى مصر هربًا من المذابح العثمانية.

كما تشارك مصر بفيلم أخر هو «خطوة في تاريخ الباليه A Footnote in Ballet History» للمخرج هشام عبدالخالق، والذي يتابع حكاية الجيل الأول من راقصات الباليه المصريات، وبالتحديد الخمس فتيات اللاتي كُنّ أول مصريات ترقصن في البولشوي الروسي الشهير.

من إسبانيا يعرض المهرجان فيلم ” الصيف الأخير The Last Summer” للمخرجة ليز أبيلانيز. يعايش الفيلم الأيام الأخيرة في حياة السينما بشكلها الكلاسيكي، عبر حكاية ميجيل أنجيل، عامل العرض في إحدى القاعات الصيفية الإسبانية، والذي ظل لعقود يعرض الأفلام عبر “بكرات السيلولويد”، حتى جاء التصوير الرقمي ليعلن وفاة عروض السينما كما عرفها ميجيل.

أما مخرج الأفلام التسجيلية الأمريكي مايكل مور ، فيعرض المهرجان فيلمه الجديد ” أين الغزوة المقبلة؟ Where to Invade Next ?” الذي يقوم فيه بجولة شيقة بين بلدان العالم للتفتيش عن أفكار مميزة بإمكانها أن تطوّر نمط حياة المواطنين.

كذلك يُعرض الفيلم التسجيلي المتوج بجائزة التصوير في مهرجان صن دانس “أرض الاستنارة The Land of the Enlightened” للمخرج بيتر يان دي بوي، والذي تدور أحداثه في أفغانستان بعد الغزو الأمريكي، حيث يُنقب مجموعة من الأطفال على الألغام السوفيتية القديمة بغرض بيعها.