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الأرصاد: الطقس معتدل على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.. وأمطار شمالا

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الأرصاد: الطقس معتدل على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.. وأمطار شمالا الأرصاد: الطقس معتدل على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.. وأمطار شمالا

>كتب محمد محسوب

أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد ستشهد طقسا خريفيا بدءا من غد الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، بحيث يكون معتدلا تماماً على معظم محافظات الجمهورية، حار فقط على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، يكون ما بين اللطيف والمائل للبرودة ليلا.

ونفى سعودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ما تردد حول تعرض البلاد لسوء فى الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك احتماﻻت لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد، خاصة مع نهايات هذا الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل.

وحذر "سعودى" من الشبورة المائية الكثيفة فى الصباح الباكر على معظم الطرق، مضيفا أنه يفضل الاستمرار فى ارتداء الملابس الصيفية.


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