رئيس البرلمان القبرصي يوجه الدعوة لعبد العال لزيارة «نيقوسيا»

استقبل رئيس البرلمان القبرصي «ديميتريس سيلوريوس»، اليوم الثلاثاء، سفير مصر في قبرص، حسين مبارك.

وأكد الجانبان، رغبتهما في مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، وأشارا إلى وجود علاقات وثيقة على كافة المستويات، بالإضافة إلى التعاون على المستوى الثنائي، وتعاون ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وكرر سيلوريوس، دعوته إلى نظيره المصري، الدكتور علي عبد العال، لزيارة رسمية إلى قبرص، كما أشار إلى العلاقات التاريخية والودية بين مصر وقبرص، مؤكدًا على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن الدعم المشترك في إطار المنظمات الدولية.

ومن جانبه، أكد السفير المصري حسين مبارك، أن هناك إرادة مشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بالفعل بين برلمانات مصر وقبرص، معربًا عن اعتقاده بأن هذه العلاقات سوف تتعزز من خلال زيادة تبادل الزيارات.

وناقش سيلوريوس ومبارك أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بآخر التطورات السياسية في المنطقة.