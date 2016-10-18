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«من أجل مصر» تواجه جشع التجار بمنافذ لبيع السلع الأساسية فى الشرقية

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محمد الطوخي منسق لجمعية «من أجل مصر»

محمد الطوخي منسق لجمعية «من أجل »

صرح الدكتور أحمد علاء الدين المنسق الإعلامى لجمعية «من أجل مصر» بمحافظة الشرقية بأنه تم التنسيق مع كبار تجار السلع الأساسية وأصحاب سلاسل السوبر ماركت الكبرى بالمحافظة على فتح عدة منافذ فى المناطق الشعبية لبيع ما لا يقل عن 20 صنفًا من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطن البسيط .

وأضاف علاء الدين أن السكر على رأس السلع المتفق على طرحها بالمنافذ مقابل 5 جنيهات للكيلو، والأرز 4 جنيهات للكيلو، والزيت 8 جنيهات، بخلاف أصناف ممتازة من المكرونة 9 أكياس مقابل 10 جنيهات، وتوفير اللحوم بسعر 42 جنيهًا للكيلو، فضلا عن الدواجن والصلصة والطماطم .

من جانبه أكد محمود الشاذلى أمين لجنة الشباب بالمحافظة على أهمية هذا الدور الذى تقوم به الجمعية فى ظل عدم استقرار السوق وارتفاع الصرف الغير مبرر لأسباب المضاربات، وكذلك استغلال بعض التجار تخزين السلع لتعطيش السوق وتحقيق أرباح غير شرعية فى تلك المرحلة الحرجة من المسار الاقتصادى العالمى الذى تمر به مصر كجزء من العالم.

فيما أكد الدكتور أحمد جمال عيسى منسق عام الشباب بالمحافظة أن الجمعية قررت استمرار العمل بهذه المنافذ التى بدأت بمدينة الزقازيق وتمتد إلى باقى مراكز المحافظه خلال أيام لمدة شهر ونصف لمواجهة جشع التجار وإحداث توازن بالسوق ورفع المعاناة تمامًا عن المواطن وذلك فى ضوء توجيهات صريحة من محمد الطوخى منسق عام الجمعية بالمحافظة.

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