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مسؤولان بطالبان الأفغانية: محادثات سلام سرية عقدت في قطر

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مسؤولان بطالبان الأفغانية: محادثات سلام سرية عقدت في قطر مسؤولان بطالبان الأفغانية: محادثات سلام سرية عقدت في قطر

هيبة الله أخونزاده

قال مسؤولان من حركة طالبان الأفغانية يوم الثلاثاء إن الحركة أجرت محادثات سلام سرية غير رسمية مع الأفغانية في وقت سابق من أكتوبر تشرين الأول في قطر لكن متحدثا باسمها نفى ذلك.

وقال المسؤولان اللذان يقيمان في قطر والإمارات وتحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما إن المحادثات لم تحقق تقدما يذكر.

وأضافا أن مسؤولين أمريكيين كانوا ضمن العملية رغم أنهما لم يحددا هل شاركوا بشكل مباشر في المحادثات.

وقال مسؤول طالبان المقيم في الإمارات إن الأفغان والأمريكيين طلبوا أن تعلن طالبان وقف إطلاق النار وتلقي سلاحها وتبدأ في محادثات سلام رسمية.

وأوضح أن حركته طلبت في المقابل الاعتراف بطالبان رسميا كحركة سياسية ورفع أسماء أعضائها من القائمة السوداء للأمم المتحدة وإطلاق سراح كل السجناء.

وقال المسؤول المقيم في الإمارات “مثل كل اجتماعاتنا السابقة كانت مضيعة للوقت والموارد إذ لم نتمكن من تحقيق أي شيء من اللقاء.”

وقال مارك تونر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تؤيد التوصل إلى تسوية للصراع الأفغاني عبر المفاوضات لكنه رفض التعليق على المحادثات المذكورة.

ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد صحة التقارير التي تحدثت عن عقد اللقاء وقال إنها دعاية تهدف إلى إثارة انقسامات داخل الحركة.

كان مجاهد يشير إلى مقال نشرته صحيفة جارديان البريطانية في وقت سابق الثلاثاء نقل عن مصادر لم يسمها قولها إن طالبان عقدت جولتين من المناقشات بعضها شارك فيها مسؤولون أمريكيون.

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