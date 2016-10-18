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البورصة السعودية تتراجع متأثرة بنتائج ضعيفة والإمارات تنتعش

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البورصة السعودية تتراجع متأثرة بنتائج ضعيفة والإمارات تنتعش البورصة السعودية تتراجع متأثرة بنتائج ضعيفة والإمارات تنتعش

البورصة

دفعت النتائج الفصلية المخيبة للآمال لشركات سعودية كبيرة بورصة المملكة للهبوط يوم الثلاثاء بينما ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى في تعاملات متواضعة وتراجعت البورصة المصرية مع انخفاض أحجام التداول.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.9 بالمئة مع تزايد البيع في الساعة الأخيرة من التداول. وانخفض سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.8% بعدما حققت زيادة 4.6 % في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 83.6 مليون ريال (22.3 مليون دولار) وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين لربح قدره 122.7 مليون ريال.

وتحولت شركة التصنيع الوطنية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 122.2 مليون ريال مقابل خسارة 296.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي لكن الأهلي كابيتال قالت إن النتائج أقل من توقعاتها بنحو 18 بالمئة. وهوى سهم تصنيع بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة.

ونفى الرئيس التنفيذي لتصنيع مطلق المريشد تقريرا لبلومبرج بأن شركته توقفت عن سداد مدفوعات قرض قيمته مليار دولار.

وتراجع سهم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 4.2% إلى 62.75 ريال بعدما سجلت الشركة هبوطا 68% في صافي ربح الربع الثالث إلى 181.4 مليون ريال ليأتي دون توقعات المحللين لربح قدره 249.2 مليون ريال.

وهوى سهم الصحراء للبتروكيماويات 5.2 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض بلغ 13% في صافي الربح.

وتباين أداء أسهم البنوك حيث صعد سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة بعدما حقق زيادة 16.7 بالمئة في الأرباح متوافقا مع التوقعات وهو أول بنك كبير في المملكة يعلن ارتفاع أرباح الربع الثالث.

وانخفض سهم مجموعة سامبا المالية 2.1 بالمئة بعدما سجلت المجموعة هبوطا 2.2 بالمئة في صافي الربح الفصلي الذي توافق مع التوقعات. وتراجع سهم البنك السعودي الهولندي 6.7 بالمئة بعد انخفاض الأرباح 46.7 بالمئة إلى 262.8 مليون ريال مقابل توقعات المحللين لربح قدره 506.4 مليون ريال.

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