نظر طلب رد قاضى أحداث مكتب الإرشاد..غدًا

تنظر الدائرة 19 مدنى، غدًا، والمنعقدة بدار القضاء العالى، طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى، فى اعادة محاكمتهما بالقضية المعروفه إعلاميًا ”بأحداث مكتب الإرشاد”، ضد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب”

وجاء طلب الرد فى أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، يترأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان÷، ومساعده خيرت الشاطر، و11 أخرين بعد قبول الطعن بالنقض على أحكام إدانتهم فى المحاكمة الأولى بتهمة التحرض على القتل والشروع فيه، تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة أسلحه نارية، وذخيرة حيه غير مرخصة،، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الأمنين، والتحريض على العنف والبلطجة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، أثناء تظاهرات 30 يوني،وو التى كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى العياط، وأسفر عنها مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 أخرين.

وكانت النيابة، قد أسندت لقيادات الجماعة الاشتراك بطرقى الاتفاق والمساعده فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة، والمفرقعات والمعدات اللازمة بذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة.

وقالت النيابة، إن الموجودين بمقر مكتب الإرشاد قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المجنى عليهم قاصدين إزهاق روحهم.