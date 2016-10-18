الزمالك يبدأ طبع تذاكر النهائي الأفريقي

بدأ مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في طبع تذاكر مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها الأحد المقبل، في إياب دور النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

أوضح مرتضى منصور على هامش الجلسة التي جمعته اليوم بجهاز الزمالك أنه حصل على موافقة شفهية من وزير الشباب والرياضة بهذا العدد وسيتم طباعة التذاكر، إلا أنه سيتبقى الموافقة الأمنية بشكل رسمي على عدد المشجعين حيث سبق وحدد الأمن 40 ألف مشجع وطلب الزمالك زيادة الأعداد لـ70 ألف لذلك ينتظر النادي الأبيض عدد التذاكر التي سيتم ختمها من قبل النادي لبدأ طرح قبل نهاية الأسبوع الجاري.