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«بكرى»: لم يحسم أمر «الشوبكي» للعودة للبرلمان بعد

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«بكرى»: لم يحسم أمر «الشوبكي» للعودة للبرلمان بعد «بكرى»: لم يحسم أمر «الشوبكي» للعودة للبرلمان بعد

مصطفى بكرى

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه لم يحسم أمر الدكتور عمرو الشوبكي للعودة للبرلمان رغم أحقيته بحكم محكمة النقض، وأشار إلى أن رئيس البرلمان على عبد العال، كلف النائب السيد الشريف القائم بأعمال اللجنة التشريعية بترأس اجتماع لمناقشة الأمر، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي فى الحكم الذى صدر من محكمة النقض.

وأضاف بكرى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، فى برنامج “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة، سيتم مناقشة الأمر بكل مسؤولية وشفافية، وستم عرض القرار على المجلس كله، للتصويت العام خلال الأسبوع المقبل فى أول جلسة للنواب بعد العودة.

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