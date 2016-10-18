وزير الزراعة: تلقينا عرضا روسيا لإنتاج ألبان الأطفال من حليب الماعز

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارة الزراعة تلقت عرضا من قبل مستثمرين روس من أصول مصرية لإنتاج ألبان الأطفال المجففة فى مصر، من حليب الماعز، وتم تكليف قطاع الثروة الحيوانية بإعداد دراسة عن إعداد حجم الثروة الحيوانية وطبيعتها ونوعيتها من رؤوس الماعز فى مصر، بناء على دراسة تلقتها الوزارة من جهاز الخدمة الوطنية، موضحا أنه تم تدبير التمويل اللازم للانتهاء من المشروع.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر وزارة الزراعة، أنه تم حصر كافة مشروعات الإنتاج الداجنى والثروة الحيوانية، ومصانع الأعلاف، بهدف إعطاء تراخيص مؤقتة للمزارع العشوائية، وإنتاج الأعلاف، للقضاء على منتجات “بير السلم”. بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن، وجمعية منتجى الألبان واللحوم.