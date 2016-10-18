كيف تحافظين على دفء طفلك في الشتاء القادم؟

عندما تنخفض درجات الحرارة، يحتاج الأطفال إلى عناية إضافية للبقاء دافئين وآمنين من برد الشتاء، فهم أكثر عرضة لموجات البرد القارس؛ نظراً لصغر حجمهم، وواجبك كأم اتجاه أطفالك هو العمل على توفير الدفء لهم والعناية بصحتهم كي لا تصيبهم الأمراض المصاحبة لموجة البرد أو الحمى.



وفي ما يلي بعض النصائح لحماية الأطفال عند انخفاض درجات الحرارة:



العناية في المنزل: أثناء وجود طفلك في المنزل عليك اتباع بعض القواعد لكي تحافظي على دفء منزلك وطفلك وأسرتك، ومنها:

إغلاق الستائر ليلاً: قومي بإغلاق الستائر الخاصة بك على الفور بعد غروب الشمس كي تحافظي على دفء المنزل والتقليل من فقدان الحرارة، وراعي استخدام الستائر السميكة لتضمني عدم تسرب الهواء البارد إلى داخل الغرفة ليلاً.

إقفال منافذ الهواء: من المهم القيام بإغلاق وسد جميع منافذ الهواء، مثل: فتحات التكييف والتهوية، والتي بإمكان الهواء التسلل من خلالها إلى الداخل، وأغلقي جيداً غطاء المرحاض كي لا تتسرب البرودة إلى الداخل، وتحسسي النوافذ للتأكد من عدم وجود فتحات لتسريب الهواء البارد.

ضعي الأثاث في الأماكن الدافئة: قومي بمعرفة الأماكن الدافئة في منزلك، والتي تحتوي على أقل قدر من البرودة، وقومي بتوجيه أثاثك إليها، واعلمي أن الأماكن البعيدة عن الجدران في المنزل هي الأكثر دفئاً، حيث أنه رغم صلابة الجدران، إلا أنها لا تمنع كلياً وصول البرودة، وإن لم تكن جدرانك معزولة جيداً لتحمل فصل الشتاء، فمن المفضل عدم وضع الأثاث بالقرب منها.

العناية خارج المنزل: هناك بعض الإجراءات التي بإمكانها مساعدتك على حماية طفلك من موجات البرد عند تواجده خارج المنزل، ومنها:

الملابس الثقيلة والداكنة: ضعي عدة طبقات من الملابس على طفلك، وتأكدي من تغطية رأسه والرقبة واليدين، كما أن الملابس الداكنة من شأنها الاحتفاظ بحرارة الشمس وجذبها بعكس الألوان الزاهية التي تعكس حرارة الشمس، واحرصي على ارتدائه جوارب ثقيلة وأحذية مناسبة.

المشروبات الساخنة: قومي بتجهيز ترمس ضعي فيه مشروب طفلك المفضل ساخناً لكي يحمله معه أثناء رحلاته ودراسته وفي الأسواق، وفي حالة إصابته بنوبة برد يمكنه شرب كوب منه ليشعر بالدفء.

الأماكن المشمسة: احرصي في الخارج على تواجد طفلك في الأماكن المشمسة كي تقوم أشعة الشمس بتدفئته، واحذري الأماكن المبتلة والممطرة، فأنتِ لا تريدين لطفلك الإصابة بنزلات البرد والحمى.

أشياء عليك الحذر منها: لصحة طفلك عليك معرفة بعض الأخطاء التي تقع فيها عادة الكثير من الأمهات دون دراية، ومنها:

1- خروج طفلك من جو دافئ إلى آخر بارد قد يعرضه لصدمة برد، لذا من الأفضل قبل الخروج من المنزل شرب بعض الماء البارد لكي يهيأ الجسم على تقلب الجو.

2- ضعي بعض الماء الساخن على قاعدة الحمام لتخفيف درجة برودتها قبل أن يجلس عليها طفلك.

3- عدم وضع شموع بالقرب من أماكن النوم أو وضع المدفئة على مقربة من مواد قابلة للاشتعال لتجنب الحرائق.

4- لا تجعلي المشروبات ساخنة بالدرجة التي قد تؤذي طفلك، واجعليها دافئة ومناسبة لامتصاص البرودة.

يتعرض الأطفال من جميع بقاع الأرض إلى نزلات البرد والحمى أثناء فترة فصل الشتاء، لذلك عليك الحرص على تواجد بعض مخفضات الحرارة والفيتامينات التي من شأنها مساعدتك على علاج طفلك، إضافة إلى الكمادات والمشروبات الطبيعية كاليانسون والقرفة والزنجبيل، والتي تحتوي على قدر كبير من المضادات الحيوية الطبيعية، وبالطبع الليمون والعسل.