لهذه الأسباب خسرت مي عز الدين 7 ملايين جنيه

هرباً من العرض الحصري على قناة MBC مصر 2 الذي ظلم مسلسلها الأخير "وعد" في موسم دراما رمضان 2016، تعاقدت الفنانة مي عز الدين مع المنتج أمير شوقي على بطولة مسلسل جديد يعرض في شهر رمضان المقبل مقابل 18 مليون جنيه بفارق سبعة ملايين جنيه عن أجر مسلسل "وعد"، بشرط ضمان عرض مسلسلها الجديد على أكثر من قناة فضائية في أوقات مميزة.

مي تلقّت عرضاً سابقاً من قناة "النهار"، قبل أن تفشل المفاوضات في اللحظات الأخيرة، بعدما عرضت القناة 22 مليون جنيه مقابل "العرض الحصري"، وهو ما ترفضه نهائياً لتعويض انخفاض نسبة مشاهدة أعمالها العام الحالي، كما أصرّت على استكمال مشوارها مع فريق عمل مسلسل "وعد" فرشّحت لكتابة المسلسل الجديد السيناريست محمد سليمان عبدالملك وللإخراج إبراهيم فخر.

ويتردد أنّها حجزت مبكراً موعداً مميزاً على شبكة قنوات ONTV المصرية، برغم أنّ المسلسل المنتظر من دون اسم ولا قصة معروفة ولا حتى تمّ اختيار فريق العمل المشارك.

يُذكر أن تعاقد مي عز الدين مع إحدى شركات الإنتاج التابعة لمجموعة MBC بلغ 25 مليون جنيه، ولكن العلاقة بين الطرفين تدهورت بشدة، بعدما تمّ عرض مسلسل وعد على قناة " MBCمصر 2" المجهولة لأغلب المشاهدين، كما تمّ تأخير موعد العرض الرئيسي للمسلسل مما أثر بقوة في انخفاض نسب المشاهدة، وخرجت الخلافات بين الطرفين إلى العلن، فكتبت مي أكثر من مرة عبر حسابها بموقع انستقرام للشكوى من سوء معاملة مسلسلها "وعد".

سبعة ملايين جنيه ضحت بها مي عز الدين من أجل الخروج من سجن "العرض الحصري" لمسلسلها الجديد.