أزيليا بانكس تتهم راسل كرو بالاعتداء عليها

ادعت النجمة الأسترالية أزيليا بانكس Azealia Banks أنّ النجم راسل كرو Russell Crowe اعتدى عليها أثناء حضورها إحدى الحفلات الخاصة التي أقامها في غرفته بفندق بيفرلي هيلز.

وأحدث هذا الادعاء ضجّة كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرّض النجم لهجوم قاسٍ من بعض الرواد.

وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ الاعتداء جاء نتيجة النقد الذي تعرّض له كرو من بانكس، أثناء الحفل الخاصّ الذي أقامه وحضره 10 أشخاص من بينهم بانكس.

وخلال الحفل كانت الأمور طبيعية إلى أن قام كرو باختيار نوع من الموسيقى يودّ سمّاعه، وهو ما لم يرُق لبانكس التي ضحكت بصوت عالٍ فأغضب كرو، كما سخرت من أحد الاشخاص الحاضرين في الحفل ذو البشرة البيضاء قائلة: "boring white men"ـ وهذا ما زاد حدة الموقف.

وقد وصل الأمر إلى التعارك بالأيدي والتراشق بالزجاج، مما أدى لإصابة بانكس، فتدخّل حارسها وحملها خارج الفندق، في حين ظلّ كرو يشتم بانكس ويبصق عليها حتى خرجت، بحسب ما كتبت بانكس على صفحتها الخاصة في فيسبوك.

وفي المقابل، وبعد شهادة الحاضرين في الحفل، ثبت أن كلّ ما ادعته بانكس لا يمت للحقيقة بصلة، فأقدمت على حذف ما كتبته بحق راسل.

وعلى ذلك، من المتوقع أن يلجأ راسل كرو إلى القضاء لمقاضاة النجمة نظراً لشدة الاتهامات الباطلة التي وجهتها إليه.

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