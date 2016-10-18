"سيدتي نت" تكشف حقيقة منع محمد منير من غناء أهم 43 أغنية في حياته

انتشرت طوال الليلة الماضية أنباء منع المطرب الكبير محمد منير من غناء أهمّ 43 أغنية أطلقها خلال مسيرته الفنية، وكلّها من الحان الراحل أحمد منيب، استجابة لطلب عاجل تقدّم به نجله بصفته وكيلاً للورثة أمام نقابة المهن الموسيقية، التي تلقّت الطلب بالفعل. ولكن مصدراً مطلّعاً داخل مجلس الإدارة أكّد لـ"سيدتي نت" أنه لا يوجد قرار بمنع الكينج من تقديم أغنياته، لأنّ الطلب المقدم تنقصه بعض المستندات ولم يتمّ البت فيه بالموافقة.

الأزمة المستمرة منذ شهر رمضان الماضي، بعدما طالبت عائلة الملحن النوبي الراحل أحمد منيب بمنع عرض مسلسل "المغني" لمنير بسبب تضمنه ألحاناً للراحل، لا يملك منير حقوق غنائها أو تقديمها في أعمال فنية تجارية. لكن مساعي الأسرة فشلت بسبب عدم امتلاكها هي الأخرى الأوراق التي تؤكد ملكيتهم حقوق هذه الأغنيات، فتمّ عرض المسلسل من دون أزمات، في وقت تدخل الوسطاء لفتح باب التفاوض بين منير والعائلة، بالرغم من رفض منير دفع المبالغ المطلوبة مقابل السماح له بإعادة غناء 43 أغنية من أشهر أعماله الفنية من بينها "حدوتة مصرية"، و"شجر الليمون"، و"الليلة يا سمرا"، و"شبابيك" و"اتكلمى" و"هيلا هيلا"، و"لفو بينا"، و"تعالى نلضم أسامينا"، و"هون يا ليل" و"دايرة الرحلة" و"الرزق ع الله" و"ياماه" و"قمر صيفى" و"يا صبية" و"قول للغريب" و"عروسة النيل" و"سؤال" و"عنيكى".

مجدي نجل الملحن الراحل أحمد منيب تقدّم بالفعل لشكوى لنقابة المهن الموسيقية للحصول على قرار بمنع منير من تقديم هذه الأغنيات حتى في حفله المنتظر بدار أوبرا جامعة مصر بعد غد الخميس، إلا أنّ لجنة التحقيق رفضت البتّ بالطلب لحين استكمال مستندات إثبات ملكية الورثة لهذه الحقوق، وخاطبت أسرة منيب أكثر من مرة لإرسال الأوراق اللازمة، من دون أن يصلها الردّ حتى اللحظة، ولهذا تقرّر عدم اتخاذ أيّ قرار بمنع منير من الغناء.

هل يتحدّى منير أسرة أستاذه أحمد منيب ويقدّم أشهر أغانيه في حفله المنتظر بعد غد الخميس؟