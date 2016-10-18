تيا ديب هل تحولت الى نسخة عن والدتها نوال الزغبي؟

تأكيداً على الشبه الكبير بين الفنانة نوال الزغبي وابنتها تيا ديب، قام المزين طوني مندلق بنشر صورتين لهما، بدتا فيهما وكأنهما نسختان طبق الأصل.

تيا التي غيرت "اللوك" بدت في الصورة شبيهة بوالدتها نوال الزغبي إلى حد كبير من حيث تسريحة الشعر ولونه، كما الماكياج والجلسة التي التقطت فيها الصورتان.

الى ذلك نشر المخرج جو بو عيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة من كواليس تصوير أغنية نوال الأخيرة "عم بحكي مع حالي"، بدت فيها إبنتها تيا معها وعلّق أنّها صورة حصرية ولم تنشر سابقاً.

يشار إلى أن لتيا شعبية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنّها تتميّز بأناقة لافتة كوالدتها، وهي ترافقها في كل تحركاتها الفنية وحفلاتها وتصوير أغنياتها وأسفارها، على عكس التوأمين جوي وجورجي البعيدين عن الأضواء.