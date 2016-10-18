ما حقيقة الخلاف بين سعاد عبدالله وحياة الفهد؟

الرياض _ عماد الحكمي

نفى الثنائي القدير النجمة الكويتية حياة الفهد ومواطنتها النجمة سعاد عبدالله صحة ما يتردد من شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود خلاف بينهما، وأكدتا في تصريحات منفصلة أنّ كل ما يتردد هو محض اختلاق.

وقالت النجمة القديرة حياة الفهد: "تربطني بالأخت الفنانة سعاد عبدالله علاقة أخوة وزمالة تمتد لأكثر من أربعة عقود من الزمان، ولطالما عملنا سوياً في العديد من الأعمال الفنية المشتركة، التي كان آخرها مسلسل "البيت بيت أبونا". وإذا كان من اختلاف فهو على هذا العمل أو ذاك أو هذه التجربة أو تلك الشخصية، وهاجسنا المشترك يظلّ أفضل النتاجات التي ترسّخ حضور الفنان الخليجي في المحافل والملتقيات الفنية العربية والدولية".

من جانبها، قالت النجمة سعاد عبدالله: "نعم، هناك خلاف بيننا، ولكنه اختلاف الأهل والأخوات واختلاف رفاق الدرب والمشوار. نحن نتواصل بشكل شبه يومي عبر الهاتف أو عبر الرسائل الإلكترونية، ونتحدّث في الكثير من التفاصيل اليومية والاجتماعية والفنية حتى وإن لم يكن هناك عمل فني يجمعنا. وأنا أقولها بشكل واضح: متى ما توفر العمل المناسب الذي يجمعنا، فأنا على أتمّ الاستعداد للتعاون، ولنا عدة تجارب، آخرها: مسلسل "البيت بيت ابونا" في التلفزيون، بالإضافة لعمل إذاعي جمعنا في العام الماضي بالفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا".

وأضافت الفهد: "كما أن الاختلاف في وجهات النظر عنصر إيجابي يثري الحركة الفنية، وهو ليس بالاختلاف المعطل، بل الاختلاف المثمر البناء". أما عبدالله فقالت: "بعد كلّ هذا التعاون والعلاقة الأخوية والعمل المشترك، يقال إن هناك خلافاً، فليكن هذا الخلاف إذا كان، لأنه وسيلتنا لمزيد من التواصل والتلاقي، ولكنني أقولها وبمنتهى الوضوح: لا خلافات بيننا" .

يذكر أن الثنائي اجتمعتا في أكثر من عمل، لعلّ أشهرها: "سبيكة ورقية"، و"خالتي قماشة"، و"على الدنيا السلام"، و"خرج ولم يعد"، و"سليمان الطيب"، وأوضحتا في ظهور فضائي سابق أنّ الخلاف كان سببه وشاية من أناس حاقدين على حدّ وصفهما.