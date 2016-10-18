بعد القبض على الفنان الكويتي عادل المسلم أين اختفت زوجته المهرة البحرينية؟

أثار خبر إلقاء القبض على الممثل والمنتج الكويتي عادل المسلم زوج الفنانة البحرينية "المهرة "، مفاجأة ثقيلة للوسط الفني الخليجي، حيث بثّت العديد من الصور والفيديوهات لعملية القبض على "مروج مخدرات وشريكه "، وأظهرت الصور أنّ المقبوض عليه هو الممثل والمنتج عادل المسلم وشريكه.

تاجر مخدرات

الخبر نقلته أولاً وكالة الأنباء الكويتية وتطرقت فيه لبعض التفاصيل، حيث أكدت أنها "ضبطت مواطناً يعد أكبر تاجر لمادة "الكيميكال " المخدرة في البلاد مع شريكه العراقي، إضافة إلى كمية كبيرة من تلك المادة ومواد أخرى لخلطها معها لترويجها في البلاد".

وأشار الخبر إلى أن المتهم اعترف عند التحقيق معه، بعمل طلبيات خارجية من إحدى الدول الأوروبية على أنها مستحضرات تجميل للنساء وهي في الأصل مادة الكيميكال المخدرة.

المهرة لا ترد

حاولت " سيدتي نت" التواصل مع المهرة زوجة الفنان الكويتي عادل المسلم، لمعرفة مزيد من التفاصيل لكن هاتفها كان مغلقاً، وظل مغلقاً حتى كتابة هذه المادة.

اتجهنا للاتصال بوالدتها التي كان هاتفها مغلقاً أيضاً، ولم تكن متواجدة في الشركة الخاصة بالمهرة في مدينة الرفاع جنوب العاصمة المنامة.

المهرة خرجت بعد ذلك على حسابها في التويتر، وغردت معبرة عن حزنها " أللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها " لتغلق بعدها كل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها فيها جمهورها وتختفي.

مصادر مقرّبة من المهرة بالبحرين أشارت لـ " سيدتي نت " أن المهرة سافرت قبل فترة من المنامة إلى الكويت هي وزوجها عادل المسلم بطائرتهم الخاصة ، بعد أن احتفلت مع زوجها ووالدتها وعائلتها والمقربين منها بخبر حملها، وبعد أن أجرت فحوصات لتحديد هوية الجنين الذي تبيّن أنه " ذكر "، وهو الخبر الذي كان ينتظره زوجها المسلم ، والذي يكبرها بأكثر من 20 عام .

بينما أشار مقربون إلى أن المسلم سبق المهرة في الرجوع إلى بلده الكويت ، لتلحقه هي بعد ذلك .

وشاركت الفنانة المهرة البحرينية خلال وجودها بالبحرين جمهورها خبر حملها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير حيث أعلنت مطلع أغسطس الجاري عن نبأ حملها الذي لطالما ترقبته

الوحش

وكانت المهرة البحرينية قد أقامت حفلة كبيرة بالمنامة دعت إليها عدد من الفنانين من الخليج والبحرين، احتفلت فيها بعيد ميلادها والذي يصادف ذات يوم عيد ميلاد زوجها عادل المسلم ، وقامت بإهداء زوجها أرضا في البحرين ، فيما قام المسام الأخير بإهدائها سيارة فخمة أسمتها " الوحش " هدية لها بهذه المناسبة.

حب وزواج

وكان زواج المهرة والمسلم تمّ في 14 من فبراير 2016 بعد قصة حب بدأت منذ العام 2013 .

وكان المسلم قد أشرك المهرة في عدد من الأعمال الفنية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ، طاردتهما خلالها إشاعات الزواج ، ولكنهما كان ينفيان هذه الحقيقة حتى في أحاديثهما الصحفية ، حتى تم عقد القران في البحرين وأقاما حفل الزفاف في إحدى الدول الأوروبية، ليعودا إلى الكويت لاستئناف حياتهما الزوجية والفنية ، بعد أن قام المسلم بتأثيث بيت آخر لهما في البحرين .

" المهرة " طائرة الخاصة

وأهدى المسلم زوجته " المهرة " بعد 3 أشهر من الزواج طائرة خاصة وسجلها باسمها " وتحت تصرفها شركة طيران خاصة بمناسبة زواجهما ، لكي تنتقل بها خلال " مشاوريها وأعمالها " .

وأثارت هذه " الهدية الكبيرة والتي بلغت قيمتها عدة ملايين ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين والخليج وظلت مشتعلة لحد ألان .

المهرة علقت في تغريدة لها وقتها "جميل أن أكون أول فنانة بحرينية وأول فنانة خليجية شابة تمتلك طائرة خاصة، وسأستثمرها بشكل صحيح ، لأن خسائرها ستكون فادحة إذا أوقفتها ولم أستثمرها.

وكان أول ظهور للمهرة ، والذي لم يتحقق سابقا لفنانة خليجية ، هو سفرها بطائرتها الخاصة إلى فرنسا ، ثم إلى " كان " لتمشي على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي العالمي، وتقف مع نخبة من الفنانين العالميين وتلتقط الصور هي وزوجها معهم، مؤكدة للصحافة العالمية والعربية والخليجية وحول هذه أنه حضرت كان بدعوة من أدارة المهرجان السينمائي للمشاركة في فعاليات المهرجان بطائرتها الخاصة حيث نشرت الصحافة ومواقع التواصل صورا لها ولزوجها في كان ، ثم في صور وهي في طائراتها الخاصة .

مشاريع تجارية

وأسست المهرة عدة مشاريع تجارية لها بالبحرين ومنها محل للأزياء ، والذي تديره والدتها " هدى عجاج " والمتخصص في قطاع الملابس ، بالإضافة إلى مشروعها والذي تم أطلاق أسمها عليه ، وهو مصحة للتأهيل في براغ في جمهورية التشيك .

هل تعود إلى البحرين؟

البحرينيون أثاروا سؤالاً كبيراً حول المهرة وهذا هو اسمها الحقيقي، هل تعود إلى بلدها أم أنها ستبقى في الكويت ، لأنها كانت تعرف عن تجارة زوجها ، وربما من خلال عمليات غسيل الأموال التي كان يجريها ، واعترافه أمام النيابة أن معظم أشتراه خلال السنين ألأخيرة ومنها طائرة زوجته الخاصة والمنتجع الصحي هي ليست من " فلوس " الفن وإنما من تجارته بالمخدرات ، حيث قدرت ثروته بأكثر من 10 مليون دينار كويتي .

دنيا بطمة تواسي

وفي تغريده لها لتكون من أوائل الفنانات الذين تعاطفوا مع المهرة في محنتها وحملها، واست الفنانة المغربية وزوجة والد الفنانة الشابة حلا ترك المهرة اليوم الأحد ، وقالت لها " حبيبتي الغالية المهرة الله يوقف معاك في محنتك ويقويك ويكتب لك كل الخير ، أهم شي انتبهي على اللي في بطنك وصحتك ، وإحنا كلنا معاك .

وهو نفس الكلام الذي وجهته والدتها لها في " السناب " قبل أن تغلق هواتفها.

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