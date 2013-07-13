إنشاء وحدة للغسيل الكلوى بأسوان لمرضى الفيروسات الكبدية

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه يجرى حاليا إنشاء مركز متخصص للغسيل الكلوى بأسوان لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوى الجدد، حيث إن المحافظة بها 127 ماكينة غسيل كلوى تخدم حوالى 800 مريض ولتحقيق الفصل بين المرضى لعدم نقل العدوى بين المصابين بالفيروسات الكبدية، وخصوصا أن مرضى الغسيل الكلوى مناعتهم ضعيفة تم تخصيص مكان بالأرض الفضاء بمستشفى حميات أسوان لإنشاء مركز متخصص للغسيل الكلوى يسع ل30 ماكينة غسيل كلوى وجارى التنسيق مع الوزارة لتوفير الدعم المادى للبدء فى المشروع.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد خصصت عدد 15 ماكينة غسيل لأسوان وعدد 2 وحدة معالجة مياه، وذلك لتوسعة وتجديد وتحديث ماكينات الغسيل الكلوى المتواجدة وخصوصا بمستشفى كومبو ضراو ونصر النوبة.

وأوضح أن تكلفة وحدة الغسيل الكلوى الجديدة ما يقرب من 5 ملايين جنيه وتضم عيادة للكشف المبكر عن مرضى الكلى وتركيب القساطر ومعمل متكامل ووحدة أشعة تلفزيونية لخدمة المرضى وتقديم خدمة علاجية متكاملة،

> وجارى التنسيق مع الوزارة للبدء فيه فى العام المالى الحالى.

وأشار إلى أنه يوجد بأسوان مركز لعلاج فيروس سى وسيتم توسعة مظلة العلاج بمركز الفيروسات الكبدية بأسوان ليشمل علاج فيروسى سى وبى ويعتبر إضافة علاج مرضى فيروس بى إضافة لخدمة أهالى جنوب الصعيد وليس مرضى أسوان فقط.