الأمن يضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة وبانجو بالإسماعيلية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز وضباط مباحث المخدرات حملاتها للقضاء على تجارة المخدرات وضبط تجارها ومتعاطيها، وتمكنت الحملة من القبض على 10 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة والبانجو والحشيش والهيروين بقصد الاتجار.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المتهم " سليمان .س.س" 22 سنة عاطل مقيم الكيلو 11– دائرة قسم ثان بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين المخدر حيث تم ضبطه وبحوزته ( 88 ) لفافة بداخلها قطع حجرية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى " 100 جرام " ومبلغ مالى 550 جنيه و تليفون محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط المتهم " احمد. د.س" 33 سنة عاطل مقيم أبوصوير – دائرة المركز وبحوزته ( 300 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 50 جنيه وتليفون محمول.

والقى ضباط مباحث مركز القصاصين القبض على كل من المتهم " إبراهيم. م. ع" 24 سنةعاطل مقيم أبوهيكل – دائرة مركز القصاصين والمتهم "حازم .ط.ج" 38 سنةعاطل مقيم حى السلام – دائرة مركز التل الكبير وبحوزتهما ( 50 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 90 جنيه و ( 2 ) تليفون محمول.

ونجح ضباط وحدة مباحث مركز ابوصوير فى ضبط كلا من المتهم "محمد .ص.ا" 20 سنةعاطل مقيم الواصفية – دائرة مركز أبوصوير وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 1 كيلو جرام ) ومبلغ مالى 65 جنيه وتليفون محمول والمتهم " سعيد. ع.ع" 26 سنة عاطل مقيم الطريق الصحراوى – دائرة مركز ابوصوير وله محل إقامة آخر رفح – شمال سيناء وبحوزته ( 400 ) قرص مخدروالمتهم"عبدالعال. ا.ا" 26 سنةعاطل مقيم دائرة المركز وبحوزته ( 11 ) لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 500 جرام ) ومبلغ مالى 45 جنيه وتليفون محمول.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم أول القبض على المتهم " احمد. ا.ا" 33 سنةعاطل مقيم دائرة القسم بحوزته ( 47 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 520 جنيه وتليفون محمول.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز فايد مفادها قيام المتهم " اسلام. ع. س"26 سنةعاطل مقيم فايد – دائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين المخدرحيث تم ضبطه وبحوزته ( 6 ) لفافات بلاستيكيه بداخلها قطع حجرية من جوهر الهيروين المخدر وزنت ( 120 جرام) ومبلغ مالى 75 جنيه وتليفون محمول.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القنطرة شرق مفادها قيام المتهم "محمد. س.م"25 سنة عاطل مقيم المدينه الجديدة – دائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصةً نبات البانجو المخدر حيث تم ضبطه وبحوزته 12 لفافات متوسطة الجحم من نبات البانجو المخدر وزنت ( 6 كيلو جرام) ومبلغ مالى 255 جنيه وتليفون محمول .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المدعو/ مصطفى ا. م. سن 31 عاطل مقيم حى السلام – دائرة القسم وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 100 جرام).

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.