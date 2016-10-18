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تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون لـ 30 أكتوبر

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تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون لـ 30 أكتوبر تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون لـ 30 أكتوبر

>كتب محمد عبد الرازق

أكد مصطفى مؤمن، محامى المتهمين فى قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، أن المحكمة العسكرية، قررت تأجيل القضية المتهم فيها يوسف القرضاوى، الرئيس الأسبق لاتحاد الجمعيات الإسلامية، و4 من أعضاء مكتب ارشاد جماعة الإخوان هم "عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان ومحمد وهدان ومحمود غزلان ومحمد سعدعليوة"، بالإضافة إلى 49 متهما آخرين بقتل وائل طاحون إلى جلسة 30 أكتوبر لاستكمال فض الأحراز.

ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين فى القضية رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، اتهامات اغتيال العقيد وائل طاحون بالمطرية، وتأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

كما نسبت إليهم تسفير أعضاء التنظيم إلى السودان بطريق غير شرعى من أجل تلقى تدريبات على حمل السلاح وتصنيع وفك وتركيب المتفجرات.

 


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