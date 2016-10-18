أوباما يدعو ترامب إلى الكف عن “العويل” بشأن تزوير الانتخابات

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب إلى الكف عن “العويل” بشأن ما يردده عن تزوير الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وقال إنه لا يوجد شخص جاد يقول إنه يمكن تزوير الانتخابات الأمريكية بسبب طبيعتها غير المركزية.

وبحسب رويترز قال أوباما “لم أر في حياتي أو في التاريخ السياسي الحديث أي مرشح رئاسي يحاول أن يشكك في الانتخابات والعملية الانتخابية قبل إجراء التصويت. هذه سابقة.”

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي “أود أن أدعو السيد ترامب إلى أن يكف عن العويل وأن يسعى للحصول على أصوات.”