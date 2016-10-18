النيابة تأمر بتوزيع طن سكر بجمعية استهلاكية بعد ضبطه مع تاجر وتحبسه 4 أيام

أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار شريف مختار بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق ، لاتهامه بحيازة طن سكر داخل مخزن بمدينة نصر، لبيعه بأسعار أعلى من ثمنه فى السوق السوداء كما أمرت النيابة بتوزيع المضبوطات "طن سكر" على أحد الجمعيات الأستهلاكية لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى .

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت مباحث التموين حملة أمنية على المخازن وتجار المواد التموينية، حيث تم ضبط طن كيلو سكر داخل مخزن يملكه المتهم "محمد ع" لبيع السكر فى السوق السوداء وحرر له محضر وأمرت النيابة بحبسه.