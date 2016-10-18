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«برلمانى»: أوافق على تأجيل القيمة المضافة ولن يؤثر ذلك على قرض النقد الدولي‎

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«برلمانى»: أوافق على تأجيل القيمة المضافة ولن يؤثر ذلك على قرض النقد الدولي‎ «برلمانى»: أوافق على تأجيل القيمة المضافة ولن يؤثر ذلك على قرض النقد الدولي‎

النائب محمد زكريا محيي الدين

صرح النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بأنه وقع على مذكرة تهدف إلى إرجاء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة لمدة عام، حيث أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق هذا القانون، فتطبيق القانون فى هذا التوقيت سيزيد من الأعباء الُملقاة على عاتق المواطن البسيط، خاصة في ظل إنعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وبالتالي سيسبب هذا إرتفاع متزايد و عشوائى فى كافة السلع و الخدمات، و هذا الأمر فى شأنه زيادة السخط الشعبى على .

وأشار النائب إلى أن تطبيق هذا القانون سيدفع نسبة التضخم للإرتفاع بنسبة لا تقل عن 3.5% إلى 4%، فوق النسبة الحالية، و هذا الزيادة ستؤثر على القوة الشرائية للجنية المصرى بالسلب، خاصة و أن الجنية المصرى يعانى بالإساس بسبب توجه الحكومة لتعويمه، فكل هذة العوامل سستكالب فى النهائية على المواطن المصرى.

وأضاف محى الدين،، أنه لا يوجد أى مانع من تأجيل العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، و أن عدم تطبيقه لن يؤثر من قريبًا أو من بعيد على قرض صندوق النقد الدولي، حيث أن القرض تم التوقيع عليه بالفعل، و قد أستلمت الحكومة الشريحة الأولى منه، وما نطالب به فقط هو تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام واحد.

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