الأمم المتحدة: نأمل في نقل مساعدات لمناطق معزولة باليمن خلال وقف القتال

أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يفسح وقف إطلاق النار الذي يبدأ يوم الأربعاء في اليمن لمدة 72 ساعة المجال أمام نقل مساعدات حيوية إلى مناطق عزلها القتال على مدار شهور.

وبحسب رويترز قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن وقفا لإطلاق النار بين الفصائل المتناحرة في اليمن يبدأ في الساعة 2359 بالتوقيت المحلي (2059 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء مما ينعش الآمال بإنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين وتسببت في مجاعة.

ومن المحتمل أن تسعى منظمات الإغاثة خلال الهدنة إلى الوصول إلى أسر محاصرة في بلدات وقرى تعاني نقصا في الغذاء والمعدات الطبية الحيوية بسبب الحصار البحري والجوي والبري الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال جامي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في تصريح لرويترز “نأمل في أن يمنح هذا الوقف (في إطلاق النار) وكالات الإغاثة الإنسانية وغيرها من المنظمات فرصة للاستجابة في مناطق معزولة أو يصعب الوصول إليها باليمن.”

وقال مكجولدريك إنه يأمل في تمديد وقف الأعمال القتالية واستئناف محادثات السلام التي انهارت في أغسطس آب.

وتشن السعودية ودول خليجية أخرى ضربات جوية وتنشر جنودا في اليمن دعما للحكومة اليمنية التي أطاحت بها جماعة الحوثيين في 2015.

وفاقم الصراع الممتد منذ 19 شهرا من مشكلة الاحتياجات الإنسانية العاجلة بزيادة مستويات سوء التغذية وتجنيد الأطفال والإضرار بالمدارس والبنية التحتية.