استشهاد ضابط ومجند وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات بالشيخ زويد

عادت شبكات الاتصال والإنترنت للعمل، فى محافظة شمال سيناء، بعد انقطاع استمر ٩ ساعات، من الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر أمنى، أن ضابط ومجند استشهدا وأصيب أربعة أخرون، خلال حملة مداهمة نفذتها قوات الأمن فى الشيخ زويد، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفي العريش العسكري.

وأكدت مصادر أهلية، أن أصوات انفجارات وإطلاق رصاص سمعت بقوة داخل مدينة الشيخ زويد، مع فرض تفتيشات دقيقة على السيارات على الطريق الدولى العريش/القنطرة، وأضافت المصادر، أن اشتبكات عنيفة اندلعت فى محيط، قسم مدينة الشيخ زويد، وحيط بوابة المدينة من الناحية الغربية.