العراق يحث التحالف بقيادة أمريكا على منع هروب متشددي داعش

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إن من واجب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منع متشددي تنظيم داعش من الهروب إلى سوريا من مدينة الموصل بشمال العراق.

ويقدم التحالف دعما جويا وبريا لقوات الحكومة العراقية والقوات الكردية التي بدأت هجوما يوم الاثنين لاستعادة الموصل المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق والتي استولى عليها المتشددون في 2014.

ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله إن من مسؤولية التحالف قطع الطريق على تنظيم داعش إلى سوريا.

واتهمت قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد التحالف في وقت سابق يوم الثلاثاء بالتخطيط للسماح لمتشددي داعش الهاربين من معركة الموصل بمرور آمن إلى سوريا.