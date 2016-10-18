المتهم بإلقاء حذائه على المحكمة محكوم عليه بـ 80 سنة سجن

كشف نبوى إبراهيم محامى المتهم بإلقاء حذائه على المحكمة بقضية كتائب نصار الشريعة، أنه محكوم عليه بـ 75 سنة سجن، فى قضايا مختلفة، و5 سنوات بإهانة القضاء فى قضية كتائب أنصار الشريعة وحدها.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم عمار الشحات حصل على حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات الزقازيق، دائرة الإرهاب، عقب اتهامه بحيازة سلاح نارى، مضيفا أنه تم التقدم بطعن أمام محكمة النقض فى ذلك الحكم، ولم يتم تحديد جلسة لنظره إلى الآن، بالإضافة إلى حكمين بالمؤبد بمقدار 50 عاما، من محكمتين عسكريتين عقب اتهامه بالشروع فى قتل مجندين بالقوات المسلحة، وتم الطعن عليها، ونظر الطعن الخاص بإحداهما أمام محكمة النقض العسكرية، وتحدد لنظرها جلسة 24 أكتوبر الجارى للحكم .

كما حصل على أحكام بالسجن 5 سنوات فى اتهامه بإهانة المحكمة فى قضية أنصار الشريعة، وذلك بواقع حكم بسنة ثم حكم بسنتين ثم أخيرا سنتين فى واقعة إلقاء الحذاء على هيئة المحكمة.