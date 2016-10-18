النيابه تجرى معاينة تصويرية لواقعة مقتل أمين شرطة على يد مجند بحى السفارات

انتقل منذ قليل أحمد عبد الحكيم وكيل نيابة حوادث وسط القاهرة ، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة ، لإجراء معاينة تصويرية فى واقعة مقتل أمين شرطة من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى على يد مجند بعدما تهكم القتيل عليه، وسبه، وتوعده بتوقيع جزاء إدارى عليه وذلك فى منطقة تأمين السفارات بجاردن سيتى بالقاهرة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة .

وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثمان القتيل ، تلقى 7 رصاصات متفرقة بالجسد ، فى الصدر والبطن وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحة لبيان سبب الوفاة .

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى المقيم بسوهاج اليوم الثلاثاء، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات بجاردن سيتى، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى، تعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إدارى عليه وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند بحالة نفسية سيئة، قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلى عهدته تجاه الأمين ، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة شريف محمد محمود من قوة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بعيار نارى بقدمه اليسرى، والذى كان متواجدا بالخدمة بجوار سيارة التمركز.

وأوضحت الداخلية أنه تم التحفظ على المجند، ونقل أمين الشرطة المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بماسبق.