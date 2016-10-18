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بالفيديو : طفلة عبقرية تتحدث 7 لغات بينها العربية "عمرها 4 سنوات فقط" ...

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بالفيديو : طفلة عبقرية تتحدث 7 لغات بينها العربية "عمرها 4 سنوات فقط" ... بالفيديو : طفلة عبقرية تتحدث 7 لغات بينها العربية "عمرها 4 سنوات فقط" ...

طفلة "روسية" لم يتجاوز عمرها 4 سنوات ، تتحدث 6 لغات بإتقان ، بجانب لغتها الأم وهي الروسية.

وظهرت الطفلة بأحد البرامج، التي تذاع على التلفزيون الروسي، وتحدثت الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والأسبانية، والصينية، والعربية، فقد صعدت على المسرح، وتحدثت مع 6 أشخاص، كل منهم يتحدث لغة من تلك اللغات، وكان يوجه لها أسئلة، وهي ترد، وتتحدث بإتقان، وسط دهشة الجمهور.

وكانت من بين اللغات التي تتحدثها الطفلة، اللغة العربية، رغم أنها من أصعب اللغات، فقد وجهت إليها سيدة تتحدث اللغة العربية الفصحى، أسئلة، وتمكنت الطفلة من الرد بطلاقة، وإتقان، فقد ردت الطفلة قائلة : "مرحبا أنا اسمي بيلا، وأنا ابحث عن هديتي" .

وسألتها السيدة : التي تتحدث العربية عن الكوكب الذي نعيش عليه ، فردت الطفلة على كوكب الأرض، كما سألتها ما الذي يتوسط المجموعة الكواكب فردت الشمس.

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رئيس قسم الأخبار

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