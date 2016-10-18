صور.. ضبط 6 أطنان جبن بها «ديدان» و«سوس» في بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

تمكن قسم مراقبة الأغذية التابع لإدارة الفشن الصحية بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء،من ضبط 6 أطنان جبن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن في قرية تلت، التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وكانت وردت معلومات إلى محمد محمود، مفتش أول أغذية بإدارة الفشن الصحية، تفيد قيام إحدي السيدات وتدعي “مني. ع”، ربة منزل تقيم بقرية “تلت” بعرض أجبان فاسدة للبيع بعد تخزينها في مكان غير صالح للتخزين.

وبمداهمة المكان تبين أنه عبارة عن منزل تحت الإنشاء مسقوف بالجريد والأعشاب بداخل إحدي حجراتة 42 برميل بلاستيكي بداخلها جبن قديم فلاحي، بفحصها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحوي سوس ودود.

تم التحفظ على المضبوطات وحُرر محضر بالواقعة رقم 24818 جنح القسم.