أخبار عاجلة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور.. ضبط 6 أطنان جبن بها «ديدان» و«سوس» في بني سويف‎

Google+ Print
صور.. ضبط 6 أطنان جبن بها «ديدان» و«سوس» في بني سويف‎ صور.. ضبط 6 أطنان جبن بها «ديدان» و«سوس» في بني سويف‎

جانب من المضبوطات

المراسل : محمد شعبان

تمكن قسم مراقبة الأغذية التابع لإدارة الفشن الصحية بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء،من ضبط 6 أطنان جبن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن في قرية تلت، التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وكانت وردت معلومات إلى محمد محمود، مفتش أول أغذية بإدارة الفشن الصحية، تفيد قيام إحدي السيدات وتدعي “مني. ع”، ربة منزل تقيم بقرية “تلت” بعرض أجبان فاسدة للبيع بعد تخزينها في مكان غير صالح للتخزين.

وبمداهمة المكان تبين أنه عبارة عن منزل تحت الإنشاء مسقوف بالجريد والأعشاب بداخل إحدي حجراتة 42 برميل بلاستيكي بداخلها جبن قديم فلاحي، بفحصها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحوي سوس ودود.

تم التحفظ على المضبوطات وحُرر محضر بالواقعة رقم 24818 جنح القسم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا