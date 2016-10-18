شهود واقعة مقتل أمين الشرطة: المجند أمطر سيارة الضحية بـ21 طلقة

استمع أحمد عبد الحكيم وكيل نيابة حوادث وسط القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، لعدد من المجندين شهود واقعة مقتل أمين شرطة من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى على يد مجند بعدما تهكم القتيل عليه وسبه وتوعده بتوقيع جزاء إدارى عليه، وذلك فى منطقة تأمين السفارات بجاردن سيتى بالقاهرة.

وقال المجندون فى أقوالهم أمام النيابة: إن المجنى عليه كان شخصا طيب القلب كثير الهزار معهم، مستخدما بعد الشتائم على سبيل المزاح، وأضاف المجندون أن المتهم منذ استلامه الخدمة معهم كان منطويا ويرفض تعرضه لأى نوع من السخرية أو الشتائم نظرا لطبيعته.

وأوضحوا فى أقوالهم أمام النيابة أنه فجر اليوم وأثناء قيام أمين الشرطة بالمزاح مع المتهم وسبه بأحد الألفاظ النابية، قام المتهم بشد أجزاء سلاحه الميرى وأطلق على المجنى عليه أكثر من 21 طلقة على كابينة سيارة الشرطة التى كان يتواجد بداخلها المجنى عليه وسط حالة من الذهول.

وأضاف شهود الواقعة أن المجند لم يكن فى حالته الطبيعية أثناء إطلاق النيران بشكل عشوائى، ما أدى إلى إصابة رقيب من قسم شرطة قصر النيل، بينما فر باقى أفراد الخدمة خشية من ملاحقته لهم.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، ومن المقرر انتقال النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المصاب فور تحسن حالته.

وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثمان القتيل، تلقى 7 رصاصات متفرقة بالجسد، فى الصدر والبطن وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى المقيم بسوهاج اليوم الثلاثاء، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات بجاردن سيتى، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى، تعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إدارى عليه وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند بحالة نفسية سيئة، قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلى عهدته تجاه الأمين، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة شريف محمد محمود من قوة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بعيار نارى بقدمه اليسرى، والذى كان متواجدا بالخدمة بجوار سيارة التمركز.

وأوضحت الداخلية أنه تم التحفظ على المجند، ونقل أمين الشرطة المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بما سبق.