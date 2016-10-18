الرئيس يؤكد أهمية انتهاء إجراءات اعتماد المشروع النهائى لقانون الاستثمار الجديد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاجتماع اليوم بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، على أهمية الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائى لقانون الاستثمار الجديد تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بأهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها، مشددا على ضرورة مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلاً عن توفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصرى.