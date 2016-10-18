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ضبط 2500 كيلو سكر وطن زيت بحوزة 3 تجار بالإسماعيلية

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ضبط 2500 كيلو سكر وطن زيت بحوزة 3 تجار بالإسماعيلية ضبط 2500 كيلو سكر وطن زيت بحوزة 3 تجار بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث بالإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من السكر، بلغت 2500 كيلوسكر وطن من زيت الطعام بحوزة 3 تجار لامتناعهم عن البيع فى الإسماعيلية.

 

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث بضبط " سليمان .س.م" 51 عاما، صاحب محل تجارة جملة، مقيم بالقصاصين الجديدة ــ دائرة مركز القصاصين بحوزته داخل المحل كمية من السكر تتجاوز ( 2 طن ) وامتناعه عن بيعها.

 

وتمكنوا من ضبط " محمود .م.أ" 45 سنة تاجر جملة مقيم بعرايشية دائرة قسم ثان  بحوزته داخل المحل كمية من السكر تتجاوز ( 500 كيلو ) وامتناعه عن بيعها، ونجحوا فى ضبط " شحتة. ف.ع" 36 سنة تاجر تموينى مقيم عزبة 6 أكتوبر ــ السبع أبار الشرقية ــ دائرة مركز أبو صوير  بحوزته داخل المحل ( 78 ) كرتونة وزنت حوالى  (1 طن) بدون فواتير أو مستندات وامتناعه عن بيعها.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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مصر 365

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