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خبير عسكري: المجتمع الدولي تراجع عن تصنيف «النصرة» جماعة إرهابية

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خبير عسكري: المجتمع الدولي تراجع عن تصنيف «النصرة» جماعة إرهابية خبير عسكري: المجتمع الدولي تراجع عن تصنيف «النصرة» جماعة إرهابية

الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد تركي الحسن

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد تركي الحسن، إن القتال لن يتوقف في حلب بعد قرارات الأمم المتحدة الأخيرة، مشيرا إلى أن الامم المتحدة اقرت مسارات انسحاب جبهة النصرة وأخواتها من أجل ادخال المعونات لأهالي المدينة، مشيرا إلى أن عملية إخراج جبة النصرة من حلب ستكون هي المعيار الحقيقي لوقف نزيف الدماء بالمدينة السورية.

وأضاف الحسن خلال حواره لقناة الإعلامي محمد شمس الدين، أن داعش والنصرة وجند الأقصى تعد فصائل ارهابية رغم تراجع المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن النصرة خرجت من عدة مدن سورية عندما توفرت لديها اردة الخروج، موضحا أن النصرة باتت تدرك بأنها فى مأمن الآن بخلاف باقى أخواتها من الفصائل الإرهابية.

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