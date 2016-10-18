أخبار عاجلة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العراق يحث التحالف بقيادة أمريكا على منع هروب «داعش» لسوريا

Google+ Print
العراق يحث التحالف بقيادة أمريكا على منع هروب «داعش» لسوريا العراق يحث التحالف بقيادة أمريكا على منع هروب «داعش» لسوريا

حيدر العبادي _ أرشيفية

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن من واجب التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة منع متشددى تنظيم داعش من الهروب إلى سوريا من مدينة الموصل بشمال العراق.

ويقدم التحالف دعما جويا وبريا لقوات العراقية والقوات الكردية التى بدأت هجوما أمس الإثنين لاستعادة الموصل المعقل الرئيسى للتنظيم فى العراق والتى استولى عليها المتشددون فى 2014.

ونقل التلفزيون الرسمى عن العبادى قوله أن من مسؤولية التحالف قطع الطريق على تنظيم داعش إلى سوريا.

واتهمت قوات موالية للرئيس السورى بشار الأسد التحالف فى وقت سابق اليوم بالتخطيط للسماح لمتشددى داعش الهاربين من معركة الموصل بمرور آمن إلى سوريا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس