العراق يحث التحالف بقيادة أمريكا على منع هروب «داعش» لسوريا

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن من واجب التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة منع متشددى تنظيم داعش من الهروب إلى سوريا من مدينة الموصل بشمال العراق.

ويقدم التحالف دعما جويا وبريا لقوات الحكومة العراقية والقوات الكردية التى بدأت هجوما أمس الإثنين لاستعادة الموصل المعقل الرئيسى للتنظيم فى العراق والتى استولى عليها المتشددون فى 2014.

ونقل التلفزيون الرسمى عن العبادى قوله أن من مسؤولية التحالف قطع الطريق على تنظيم داعش إلى سوريا.

واتهمت قوات موالية للرئيس السورى بشار الأسد التحالف فى وقت سابق اليوم بالتخطيط للسماح لمتشددى داعش الهاربين من معركة الموصل بمرور آمن إلى سوريا.