وزيرة الهجرة تصل من إستراليا بعد لقاء الجالية المصرية

وصلت مطار القاهرة الدولي نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قادمة من أستراليا عن طريق الإمارات، على رأس وفد رفيع المستوى بعد لقاء عدد من المسئولين والجاليات المصرية هناك.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم استقبال وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها بصالة كبار الزوار لإنهاء إجراءات وصولها، وأضافت المصادر أن الوفد ضم ممثلى وزارات الدفاع والإسكان والاستثمار والجمارك والبنك المركزى، حيث إلتقت مع الجاليات المصرية بأستراليا.

وبحثت الوزيرة كل الموضوعات التى تهم المصريين بالخارج، واستعرضت المستجدات على الساحة الداخلية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى وفرص الإستثمار سواء فى المشروعات أو أراضي الإسكان.