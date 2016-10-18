الحكومة البريطانية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى اليمن

أعربت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بإعلان المبعوث الأممى الخاص باليمن عن وقف اطلاق النار لمدة 72 ساعة بدءًا من يوم الخميس.

وأعلن المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن خطة لوقف إطلاق النار فى اليمن تبدأ منتصَف ليل الأربعاء، وتستمر لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

وأكد ولد الشيخ فى بيان له تلقيه تأكيدات من كل الأطراف اليمنيين بالتزامهم بوقف إطلاق النار.

وغرد وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، توباياس إلوود، عبر تويتر قائلا “نرحب بإعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن عن وقف إطلاق النار ضرورى أن تحترمه كل الأطراف”.

أ ش أ