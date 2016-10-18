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مؤتمر صحفي على هامش فاعلية «التخطيط الاستراتيجى».. 24 أكتوبر المقبل

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جانب من حضور المؤتمر

جانب من حضور المؤتمر

عُقد مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر التخطيط الاستراتيجي للمشروعات، والمزمع انعقاده من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، وذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والاستثمار السعوديين.

وترأس المؤتمر الدكتور عصام البرام المستشار الإعلامي لجامعة الدول العربية، والمهندس أحمد إبراهيم الرئيس التنفيذى للمؤتمر، والمدير العام لمجموعة “ثرى ايه” الدولية لتقنية نظم المعلومات، والدكتور محمود العصافيري المستشار القانوني ومدير مكتب الشيخ الدكتور عيسى بن حميد الشمرى، ورجال الأعمال السعودى السيد عبد المالك شاهين رئيس مجلس إدارة وكالة الشاهين للسفر والسياحة، والدكتور محمد سيد أحمد واللواء محمود ضياء الخبير الاستراتيجى والإدارة والدكتور عبد السلام توفيق الشريك التسويقى للمؤتمر.

وبدأ المؤتمر بكلمة الافتتاحية للإعلامية مارى جرجس، تلاها كلمة الدكتور عصام البرام، والذى أكد فيها على أهمية هذا المؤتمر فى هذا التوقيت، والتى يعانى فيها العرب مشاكل كثيرة، ويعتبر أن هذا المؤتمر هو خطوة نحو إعادة لم شمل العرب، فى عمل جماعى من خلال إقامة مشروعات متعددة على أرض ، والتى وصفها بأنها أرض العرب أجمعين والملاذ الآمن لكل عربى يحتمى بترابها.

وقال البرام، خلال كلمته بالمؤتمر، إن “مؤتمر التخطيط الاستراتيجي للمشروعات وجذب الاستثمارات، والمنعقد بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، أن مصر تمتلك مقومات كثيرة تأهلها لأن تكون دولة جاذبة للاستثمار بقوة، إضافة إلى إمكانياتها وثروتها البشرية على رأسها الشباب الذين يمتلكون طاقة إيجابية كبيرة”.

وأشار المستشار الإعلامي لجامعة الدول العربية، إلى أن الشباب المصريين يهاجرون للعمل في الدول الخارجية تاركين وطنهم الغني بالفرص والثروات والإمكانيات، داعيًا للعمل على تذليل العقبات أمامهم عن طريق جذب استثمارات جديدة والقضاء على الإرهاب.

والجدير بالذكر أن المؤتمر الذي سينعقد في 24 أكتوبر القادم، سيشارك فيه جهات رسمية مصرية منها وزارتي التخطيط والاتصالات وجامعة عين شمس وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين والسياسيين، فيما أعلنت 7 دول حتى الآن مشاركتها في المؤتمر وهي المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والكويت واليمن وسلطنة عمان والسودان والسنغال.

ويتناول المؤتمر 9 محاور، من أهمها التخطيط الاستراتيجي وأهميته في تحسن بيئة الاستثمار، والتخطيط التسويقي للمؤسسات والدول، والإبداع كمدخل للتخطيط الاستراتيجي، وأيضًا التخطيط الاستراتيجي للسياحة الرياضية.

فيما يشارك بالمؤتمر كل من السفيرة غادة محفوظ مستشار العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بجامعة الدول العربية، واللواء محمود خليفة المستشار العسكري لأمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور هاني الحفناوي أستاذ الإدارة الاستراتيجية بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

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