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ضبط سيارة محملة بـ50 طن سكر فى أبو صوير بالإسماعيلية

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ضبط سيارة محملة بـ50 طن سكر فى أبو صوير بالإسماعيلية ضبط سيارة محملة بـ50 طن سكر فى أبو صوير بالإسماعيلية

مديرية أمن الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة أبوصوير، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة محملة بـ 50 طن سكر.

و كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز أبوصوير وملازم أول  نادر سجيع، الضابط بمركز شرطة أبوصوير نظام، والقوة المرافقة له، والمعينين خدمة القول الأمنى بناحية المنايف ــ بدائرة المركز، بضبط السيارة رقم 3987 “ف.ع.ص”،  نقل بمقطورة، رقم 6215 “ف.ف.ج، قيادة “عواد. م.أ” 34 عامًا، سائق، مقيم بكفر طحا  شبين القناطر القليوبية، محملة بكمية من السكر تتجاوز “50 طن”، مدون عليه شركة الفيوم لصناعة السكر، حال قيام قائدها بتفريغ الحمولة بالسيارة رقم 5538، “ط.ص.أ “، جامبو، لاذ قائدها بالفرار حال مشاهدة القوات، ومحمل عليها كمية من السكر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيام “محمد. م.م” ( شهرته / ميمى موسى )، 45 سنة، صاحب شركة  لتعبئة المواد الغذائية، الكائنة شارع رضا ــ حى السلام ــ دائرة قسم ثان، بمحادثته هاتفيًا وطلب منه الانتظار بأول مدخل الإسماعيلية لعدم علم تجار التجزئة بهذة الكمية ، وأرسل سيارات لتفريغ الحمولة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات والسيارات ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن وظروف الواقعة وملابستها وسرعة ضبط قائد السيارة الهارب ، والمدعو ” محمد. م.م” ، تحررالمحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

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