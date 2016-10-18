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رئيس الوزراء: الانتهاء من 600 ألف وحدة سكنية منتصف 2017

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رئيس الوزراء: الانتهاء من 600 ألف وحدة سكنية منتصف 2017 رئيس الوزراء: الانتهاء من 600 ألف وحدة سكنية منتصف 2017

المهندس شريف إسماعيل – رئيس الوزراء

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن قطاع الكهرباء شهد إنجازًا كبيرًا خلال الفترة الماضية سواء من حيث القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي أو ما تشهده من اكتفاء في الغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس ، في تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء، إن هناك 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2017 ، لافتًا إلى أن هناك مشروعات تم افتتاحها فى البتروكيماويات في إطار المشروعات التي عملت عليها الحكومة منذ توليها مهام عملها.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيتم مناقشته خلال اجتماع الحكومة القادم، مضيفًا “العديد من المشروعات تم تنفيدها من جانب الحكومة، والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون فرصة جديدة للاستثمار العقارى والاستثمار بمنطقة العلمين الجديدة”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الفترة الحالية بها مشكلة اقتصادية ويتم التعامل معها بمنتهى الجدية، قائلًا «الحكومة لن تناور ونتعامل بكل جدية، والمستقبل جيد وممتاز فى المرحلة المقبلة».

وأوضح أن 210 مليارات جنيه من الموازنة يذهب للدعم، مضيفًا “مش هنقدر نكمل كده لازم كلنا نقف مع بعض ونواجه مشاكل مصر واقتصادها ونتحمل المسئولية جميعا، فمصر بها إمكانيات كبيرة”.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيكون هناك خدمات للمواطنين على كافة الطرق الجديدة التي يتم افتتاحها، مشددًا على ضرورة الانتقال خارج الوادي الضيق وإنشاء طرق جديدة يصاحبها خدمات.

وحول لقائه اليوم بعدد من الاقتصاديين قال رئيس الوزراء، إنه تم عرض الموقف الاقتصادي للبلاد عليهم والاستماع لآرائهم.

وأوضح رئيس الوزراء، أن 3006 مشروعات تم حصرهم من بينهم إما متوقف أو مشروعات لم يتم استكمالها، وكافة المشروعات المتوقفة سيتم الانتهاء منها بنهاية 2018.

وأكد أنه سيتم التعاقد على 30 ألف فصل دراسي جديد بنهاية العام الجاري، كما أنه يتم العمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس وإنشاء الفصول، نافيًا ما تردد عن وجود توجيهات للمحافظين بعدم الدخول فى مشروعات جديدة بالمحافظات.

وحول أوليات الإنفاق الحكومى، قال إن الأولويات تأتى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ثم التعليم والصحة والبنية الأساسية والكهرباء ومياه الشرب.

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أونا

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